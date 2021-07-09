柏傲莊III兩座須重建　新世界主動委聘第三方專家審查

新世界發展旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III，昨日(8日)爆出第1座及第8座混凝土未達要求須拆卸重建。新世界發展今日(9日)公布最新跟進安排，指目前已委聘獨立第三方專家審查相關樓宇的拆卸重建過程。專家團隊將調查是次事件經過及提出改善建議，亦會檢視整個建築工程的工序流程，盡快向新世界發展提交報告。據了解，柏傲莊III暫未有取消交易個案。

新世界發展表示，已委聘獨立第三方專家資深工程師黃志明，帶領其專業團隊監督柏傲莊 III相關樓宇的拆卸重建過程。黃志明團隊亦會審視獨立第三方機構就柏傲莊I及II 的質量覆檢結果，確保整個柏傲莊項目以最佳質量完工，交付全數買家。就今次涉事的第1座及第8座部分牆身結構問題，因承建商已展開全面調查，當中可能涉及法律程序和責任，現階段未能作進一步披露。新世界發展已就買家成立專責小組，負責跟進查詢及後續安排。

就屋宇署於上月18日接獲柏傲莊III檢測報告後，售樓活動仍然繼續，新世界發展對此強調，6月中接獲承建商的通知，柏傲莊III第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，但經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全，涉事牆身結構亦僅佔已興建樓層的牆身結構約百分之1，有關問題可透過更換或重造等方案解決，形容類似情況並非罕見，亦對完工及關鍵日期並無任何影響，故此不影響售樓活動進行。