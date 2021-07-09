消息指《蘋果日報》員工未收到6月糧　遣散費由強積金公司支付

《蘋果日報》上月24日停刊，根據勞工法例，僱主必須在工資期​屆滿後或僱傭合約終止後7天內支付工資給僱員，法定期限日前（7日）屆滿，據了解，《蘋果》員工仍未收到6月薪金，而《壹傳媒》集團內部訊息指，遣散費會由強積金公司支付。

據悉，多名《蘋果日報》員工仍未收到6月薪金，公司人力資源部的內部訊息透露，遣散費將由相關強積金支付，由於相關強積金會發信予公司簽署，之後公司再發信給員工簽名，需時較長，而員工如有問題，可直接向相關強積金公司查詢。

內部訊息又提到，人力資源部和財務部將搬到百樂門繼續辦公，但公司所有電話暫時未能接通，如想向人力資源部查詢，只能以電郵聯絡，而人力資源部昨日已寄出員工的推薦信和最後一期糧單。《蘋果日報》3間公司的銀行戶口早前被保安局凍結1,800萬港元資金，至今仍未解凍。

加上至少有一家主要往來銀行礙於自身風險，決定自行凍結壹傳媒集團旗下其他附屬戶口，令戶口不能進出，變相「有錢都用唔到」。網上傳出，壹傳媒大樓今日(9日)是繳清電費的限期，惟由於銀行戶口被凍結，無法繳付將停止供電，正式停止運作。記者現場所見，壹傳媒大樓入口已被圍封，但大樓地下及1樓大堂仍有燈光。

勞工處回覆指，處方已接獲部分員工求助，並呼籲受影響員工盡快聯絡勞工處，會為他們提供適切協助，又指處方十分關注事件，已提醒僱主須按《僱傭條例》及僱傭合約條款向受影響僱員作出補償。

勞工處續指，如僱主無力償還欠薪或其他僱傭款項時，會協助員工向破產欠薪保障基金提出特惠款項的申請，並按員工需要協助他們向法律援助署申請法律援助。