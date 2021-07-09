鰂魚涌公園槍殺案　控方專家指被告有自控能力

女子詹心桀槍擊4名親戚，造成兩死兩傷之案件，今天（9日）繼續在高等法院審訊。控方傳召的精神科醫生指，被告很關注媒體對自己的報道，對審訊感到擔心。控方又透露被告還押期間曾修讀變態心理學及犯罪心理學課程。而被告在小欖還押時，並無提及過自己曾吸服冰毒。

控方傳召小欖精神病治療中心精神科顧問醫生雷聲響作供，他在3年間與被告會面逾70次。雷醫生指，被告從沒講過自己曾吸食冰毒，也無向他提及過任何槍擊事件的詳情，亦無提及自己有幻覺與幻聽。被告曾經表達，想留在小欖接受醫院令，不想去大欖女懲教所坐監。此外，她曾因有囚友沒祝福她，而與對方起衝突。

雷醫生指，即使接納被告於案發前一日曾經吸食冰毒，且受毒品影響，相信都不是大範圍的影響。他解釋冰毒中毒者通常會行不到、站不穩、大聲說話、甚至動手動腳；但據當日酒樓閉路電視拍到的片段，被告並無以上情況，故他認為被告在案發時仍有一定的判斷力，可以控制自己的想法。

辯方傳召的精神科醫生黃以謙指，中度至重度抑鬱症患者並不能完成大學課程，而被告在還押期間報讀3個分別由公開大學及中文大學主辦的課程，包括社會科學導論、變態心理學及犯罪心理學，除了因欠交犯罪心理學功課無法畢業外，被告完成了另外2個課程。黃醫生指，被告能勝任講求高度專注的保鏢工作，反映她最多只屬輕度抑鬱，其理解能力不會被嚴重影響。雖然患者會情緒低落，但不足以影響判斷力。

47歲女被告詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲），及意圖使二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向兩人射擊。