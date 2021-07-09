終審法院下周一起加強保安　進入需接受檢查　禁攜水或飲品

激進港獨組織「光城者」早前被揭發企圖製造炸藥TATP炸毁海底隧道、鐵路、法庭等公共設施，司法機構今日（9日）宣布，終審法院大樓將於下周一(12日)起加強保安措施。法庭使用者進入終審法院大樓時，需先接受保安檢查，包括通過金屬探測器的檢查，其隨身物品亦需接受保安檢查，司法機構會加派職員和保安人員在場協助法庭使用者。基於保安考慮，實施安檢後，法庭使用者不能攜帶水或飲品進入終審法院大樓。司法機構將提供飲用水，並鼓勵法庭使用者自備水杯以保護環境。

司法機構發言人表示，加強保安措施的目的，有助確保法官及司法人員、司法機構職員和法庭使用者在終審法院大樓內的安全。發言人續指，在實施有關安檢時，已考慮各相關事項，包括運作效率和法庭使用者的便利。司法機構在終審法院大樓實施安檢措施時，會盡量減低對法庭使用者所造成的不便。

又提醒法庭使用者進入法庭時無可避免會需要較多時間，因此相關訴訟人士及其他法庭使用者務必提早到達終審法院大樓，尤其於早上或午飯後的繁忙時段。司法機構已於高等法院各法庭樓層、家事法庭及小額錢債審裁處各法庭樓層實施保安檢查，並已計劃於今年年底將有關措施推展至整個西九龍法院大樓。