前高官捲風化案各界感震驚　促警方律政司謹慎處理

《東網》今日(9日)獨家披露，教育局一名表面道貌岸然的前高官捲風化案醜聞。代號Ｙ的女事主哭訴於2014年被時任教育局高官帶到新界一別墅性侵，各界均對此震驚，認為由於事件涉及前高官，身份敏感，故警方及律政司處理有關案件時要更加謹慎。消息指，警方或會再聯絡Y小姐，詢問她有否進一步資料提供，如有新資料，會按照一貫的手續，呈交予律政司再考慮是否起訴。另一方面，Y指警方今日曾致電聯絡她，惟由於她未及接電話，故暫未知警方致電的目的。

對於今次事件，各界均表示震驚。其中議員葛珮帆稱，因事件牽涉前高官，故她希望警方要徹查事件，如有人犯法便應果斷執法，強調「法律面前，人人平等」，不能因該人身份而放生；如調查後相信該前高官無違法，亦可算是還他一個清白。至於律政司被質疑官官相衛，葛建議律政司應向公眾保證，會公平考慮每個個案不會偏私，以釋除公眾疑慮。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則形容，今次事件「好嚴重」，如查明Y所言屬實，律政司應盡快起訴。惟倘查明後，相信該前高官無違法，律政司更應該酌情公布不起訴原因，一來還該前高官清白，二來亦可避免市民有負面觀感，認為律政司黑箱作業及不作為。

Ｙ早前向本報透露，聲稱於2014年被前高官性侵，事後Ｙ雖曾與該名前高官面對面對質，惟對方未有任何悔咎或歉意。至去年她重新振作，決意向警方報案討回公道。惟她近日收到通知，律政司不會對該名前高官提出起訴。