政Whats噏：教育局擬官校新教師須考《基本法》　議員：應涵蓋所有教師

本港教育界問題多多，多名教師因2019年反對修訂《逃犯條例》風波而遭「釘牌」，當中更涉及官立學校教師，令各界憂慮莘莘學子被誤導投身違法行動，甚至參與推動「港獨」。教育局正研究要求所有官立學校新入職教師，必需喺公務員事務局主辦嘅《基本法》測試（BLT）取得指定分數，以確保官校教師講授國家同香港憲制關係無誤。有議員歡迎有關做法，但希望同時涵蓋津貼學校同直資學校，並要求現職教師同樣要通過考試！

政府正加強中小學《基本法》、《憲法》同國家安全教育，希望培養學生成為具有國家觀念、尊重法治嘅良好國民。為確保教學內容正確無誤，教育局正研究要求所有官校新教師，必需喺BLT取得指定分數方可入職，惟現階段未有定案，亦未有公布合格準則。據悉，當局暫無意要求在職教師考核BLT，相關安排亦暫時唔會影響津貼或直資學校，會交由辦學團體同學校自行安排。

雖然現時應徵學位或專業程度公務員職位人士必需參加BLT，喺20分鐘內完成全卷15條選擇題，範圍涵蓋《基本法》條文、附件及相關文件；但由於BLT不設合格分數，而僅佔應徵者整體表現評分嘅一部分，故BLT成績過去對獲聘與否影響有限。

立法會教育事務委員會主席梁美芬歡迎有關做法，更建議教育局自行舉辦專為教師而設嘅《基本法》測試，要求所有包括津校、直資學校在內所有新教師必需通過測試，而現職老師亦要喺指定時間內通過測試先至可以繼續任教，強調所有教師必需對《基本法》有正確認識。

過去有多名教師被揭參與反修例示威，更有人因牽涉違法行為被定罪；加上有名牌小學教師喺常識科教材中散播「港獨」訊息，甚至有官校中學教師喺通識科教學上散播仇恨、偏見訊息。即使教育局以專業失德為由，先後取消4名有問題教師嘅註冊資格，但社會上有聲音憂慮仍有更多問題教師潛伏教育界。