受賄洩密治安警71宗罪成　重囚16年

澳門1名曾駐守外港碼頭的治安警，早前涉嫌受賄為非法入境者偽造入境紀錄並助其離境，以及向多人洩露機密警務資料，被控濫用職權、受賄作不法行為等多項罪名。涉案治安警今日(9日)被裁定3項受賄罪、1項收留罪、1項電腦偽造罪，以及66項違反保密罪名成立，合共判處16年實際徒刑。保安司表示，涉案警員先後向中級法院及終審法院提出上訴均被駁回，而相關判決已轉為確定。

澳門廉政公署早前接獲情報指，涉案治安警在外港碼頭駐守期間，涉嫌收受他人不法利益，為1名非法入境者偽造入境紀錄及協助離境；另涉嫌長期向1名活躍賭場的人士洩露多名特定人士的出入境資料，每月按人頭收取報酬，除案中警員外，該活躍賭場人士被控行賄罪。

案中警員亦曾透過另外4名任職不同部門的同僚，查閱他人出入境紀錄、被監控情況、調查中的案件資料等，並向他人洩露。該4人當中，1人已被法院勒令中止職務，3人被防範性停職。

此外，廉署亦發現該曾駐守外港碼頭的治安警，持有的資產竟遠超過其歷年擔任公職的總薪酬收入，當中超過500萬澳門元的財產來歷不明，且其提交的財產及利益申報書並沒有如實申報持有相關資產。

另有1名治安警首席警員涉嫌為所屬部門採購油漆後，將部分油漆留待自己住所裝修時才提貨自用，觸犯公務上之侵佔罪曾於2017年被提起刑事程序。當局今年初將案件歸檔，並完成紀律調查程序後，向涉案警員科處停職處分。