9個地點涉變種病毒　須再次接受強檢

政府今日(9日)公布，因應早前涉及變種病毒而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處九個指明地方的人士需要再次進行檢測，為謹慎起見，曾逗留該9個指明地方的人士，即使已完成新冠肺炎疫苗接種，亦須接受強制檢測。

●任何在6月3日、6月9日、6月12日、6月13日、6月15日至6月23日任何一日曾身處大埔南運路 9 號新達廣場（只包括商場）人士

●任何在6月24日中午12時至下午4時期間曾身處大埔超級城C區的人士

●任何在6月24日上午9時至中午12時期間曾身處大埔超級城D區的人士

●任何在6月22日上午9時至中午12時期間曾身處大埔昌運中心（只包括商場）人士

●任何在6月21日上午9時至中午12時曾身處大埔運頭塘商場的人士

●任何在6月19日上午9時至中午12時曾身處大埔廣場地下15號鋪萬利小食店的人士

●任何在6月9日至7月1日期間曾身處香港淺水灣南灣道12A號2號的人士

●任何在6月14日、6月16日、6月17日、6月28日、6月30日或7月1日曾身處油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店的人士

●任何在6月30日中午12時至下午6時曾身處香港仔中心第4期 6A-6B 號鋪地下麥當勞的人士

上述地點的受檢人士須於7月11日或之前接受檢測，受檢人士若在7月7日至7月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於一間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，西營盤高街9號地下上層(南)仁濟醫院郭子樑幼稚園/幼兒中心被納入今日的強制檢測公告。

任何在6月26日至7月9日期間曾身處上址超過兩小時的人士，須於7月11日或之前接受檢測，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在7月7日至7月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。