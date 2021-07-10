全港首兩個智慧公廁選址荃灣　可作臭味通報及人流分散

本港公廁「臭」名遠播，為人詬病。港府去年在《香港智慧城市藍圖2.0》提出智慧廁所試驗計劃，全港首兩個智慧公廁選址終於曝光，分別為荃灣德華公園公廁及荃灣川龍村公廁。此等新型公廁可透過政府物聯網，適時通報廁所的臭味濃度、廁紙及皂液等消耗品的使用情況，以及機電設施例如乾手機是否正常運作等。市民日後亦可透過在智慧公廁外的顯示屏知悉可用廁格和尿廁的數目，人有一三急之際更易找到可用的廁格。有市民認為公廁平時多人使用，設備容易損壞，相信智慧公廁設計能加快維修效率。

智慧廁所試驗計劃從本月開始，為期2年。此計劃分階段於食物環境衞生署及康樂及文化事務署轄下的17個公廁進行，包括食環署10個選定的公廁及康文署位於九龍公園的7個公廁。上述全港首兩個智慧公廁均屬食環署轄下，目前正處於設計階段，準備於本季開始進行安裝。東網記者現場所見，荃灣德華公園公廁呈磚屋外貌，本身已設新型乾手機，設備齊全，未見破損。而川龍村公廁亦設施齊備，準備好「升級」為智慧廁所。

市民馮先生認為，智慧公廁計劃原意良好，因為公廁較多人用，容易出現設施損壞。日後如果智慧公廁設施出現損耗或毀壞，有望在短時間內有工人前來修理。另一市民馮小姐歡迎以上計劃，指日後若市民可以於智慧公廁外觀察到廁所使用量，就不必親身步入廁所排隊，相信能減低在廁所逗留而產生的衞生隱患。

就食環署公廁選址的考慮因素方面，主要是使用率較高的公廁、旅遊熱點、熱門遠足路線、或偏遠但有物聯通覆蓋的位置等，以探討加強公廁服務的管理及提升服務質素的可行性。至於康文署公廁選址方面，署方以九龍公園7個公廁作「智能廁所群集」考慮，藉此研究公眾在同一區域或場所內，透過此計劃選擇最方便及可用的公廁，觀察排隊等候時間有否減少。康文署的智慧公廁將於明年初開始裝設工程及測試，屆時市民可以從公廁外的顯示屏，知悉群集範圍內其他公廁的使用情況和距離，方便選擇。

智慧廁所的特點是利用政府物聯網網絡作為傳輸媒介，透過物聯網傳感器適時通報相關廁所的異味，消耗品用量及設施運作的情況，協助政府部門有效進行清潔、維修及補充消耗品，提升服務質素。市民亦透過在智慧公廁外的顯示屏，知悉公廁內可用廁格和尿廁的數目。每個廁格設有顯示燈，讓使用者更容易找到可用的廁格。