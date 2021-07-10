60警旺角大反黑　冚賭檔鹹碟銷售中心拘10人

旺角警區反三合會行動組及特別職務隊聯同西九龍總區機動部隊，昨日(9日)傍晚約6時展開代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，派出逾60名警員巡查區內多個娛樂場所，包括桑拿、遊戲機中心、桌球室、麻雀館及酒吧等。

行動中，警員突擊搜查通菜街83號及亞皆老街61號兩個單位，搗破兩個懷疑色情光碟銷售中心。1名51歲男子及1名60歲男子涉嫌「發布淫褻物品」及「管有淫褻物品以供發布用途」被捕。

警員並突擊搜查豉油街21號1單位，搗破一個懷疑非法賭檔。1名48歲女子涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕；另外5名男子、1名女子及1名內地男子(19至52歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）， 警員遂向該7名男女發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續1年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。