觀塘工廈派對房間涉違規營業　9男女顧客犯聚罰款

觀塘警區特別職務隊，在昨日(9日)展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，至晚上約10時，警員發現一間位於開源道55號開聯工業中心一個單位，有人在房間內嬉戲及唱歌，懷疑為營業中的派對房間，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

派對房間內的2名男顧客及7名女顧客(24至36歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》(第599G章)，警方向他們發出定額罰款通知書。另外，由於他們均未能出示「安心出行」紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警方遂向他們發出口頭警告。由於派對房間負責人並不在現場，警方正設法聯絡其協助調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。