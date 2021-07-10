東方日報A1：通關須盡早　救市靠呢鋪

本港近月數度爆出本地確診個案，最終均能成功證實與輸入相關，穩守本地清零。昨日本港已屆清零第32日，惜通關一事仍未見進展，面對通關萬事俱備，港府僅表示，正積極研究兩地逐步恢復來往，完成磋商後會公布細節。有議員呼籲港府首先開通內地及澳門，讓本港經濟復甦，再處理其他國家的旅遊氣泡；而本港數度出現輸入相關個案，港府須評估風險，嚴防變種病毒輸入香港，以免再次錯失通關良機。

本港自上月8日起，雖然未有再錄得本地個案，但期間曾一度出現「假本地個案」，包括上月24日一名27歲機場男地勤確診，他曾在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，該廣場一名女同事亦染疫，一同被列為本地個案。後來證實，男地勤的病毒基因與早前3宗印尼輸入個案脗合，二人改列輸入相關個案。

至近日一名41歲油麻地紅茶館檢疫酒店兼職清潔員確診，屬源頭不明，再度引起社區存在隱形傳播鏈恐慌，幸其後證實患者曾清潔一名印尼輸入個案住過的房間，而其病毒基因排序顯示患者與該名輸入個案有基因關連，再度改列輸入相關個案，穩住本港清零紀錄。

該3宗個案改為輸入相關後，本港已有超過30日沒有出現本地個案，惟與粵通關一事仍未有進展。澳門當局更多番「彈弓手」更改通關條件，澳門上月曾表示，本港連續28天無本地感染個案便可港澳兩地通關，惟上周四突改稱，如確診個案並非源頭不明，且未有造成社區傳播，可在相關個案「清零」後14日，實施港澳通關。

不過，澳門當局前日再度「改口風」，指由於疫情不斷變化，難以用統一標準衡量通關安排，故暫無多少日沒有個案即可便利通關的準則，仍要繼續觀察香港疫情發展。

多名議員昨在立法會衞生事務委員會會議中，問及有關通關的議題。議員陳恒鑌表示，近日疫情穩定，但本港市民經常問何時可以通關，詢問政府這方面進展如何。議員梁美芬亦認為本港清零目標不能改變，呼籲港府首先開通內地市場及澳門，讓本港經濟復甦，再處理其他國家的旅遊氣泡。食物及衞生局局長陳肇始表示，當局一直跟內地及澳門相關部門作出溝通，亦有積極研究兩地逐步恢復來往，完成磋商後會公布細節，但現時仍在磋商的階段。

議員葛珮帆表示，通關是萬眾期待的時刻，但港府看似「歎慢板」，未有急市民所急，促港府盡快與澳門達成通關細節。她亦關注，本港數度出現輸入相關個案，認為港府須評估風險，嚴防變種病毒輸入香港。另有議員質疑，內地沒有檢驗抗體放寬入境檢疫期的政策，如果本港實行相關做法會否導致通關無期。陳肇始強調，政府處理輸入個案非常小心，又指內地方面暫時未有對本港驗抗體縮短檢疫期有反對意見，港府會繼續與內地及澳門商討通關事宜。

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