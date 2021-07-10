黑暴歪理橫行　李家超稱須加強宣傳工作撥亂反正

香港近年在意識上出現「違法達義」、暴力可以解決問題、刑事紀錄令生活更多姿多采等口號，政務司司長李家超今早(10日)出席電台節目時形容上述思想皆為歪理，又承認政府宣傳工作未達預期，故更需撥亂反正，糾正社會意識。當局亦正研究打擊散播假消息，會考慮採用包括行政及立法的手段，但目前仍持開放態度，以及聽取不同意見。

消息指，港府擬本月內要求區議員宣誓及褫奪約230個區議員、即約近半議席，並會向未符宣誓要求的區議員追討薪津。李家超表示，法例要求區議員真誠擁護基本法及效忠特區，法例釋義及通則條例亦有提出相關行為的正面或負面清單，如宣揚港獨、不承認中華人民共和國對香港特區主權、要求外國制裁香港等，都屬於負面清單行為，亦不限於此。當局考慮時會按實際情況綜合考慮，而不限於清單內容。

至於取消多名區議員的資格會否影響區議會運作，李家超認為，區議會作為諮詢組織，而諮詢工作可透過官員每天收到的信件及電郵、不同地區組織、傳媒等渠道，故不會去談論結果。若有區議員被取消資格後不同意，可透過法律程序抗辯。惟李未有回應有關區議員月內宣誓的消息是否屬實。

談及自己為何獲提名及任命為政務司司長，李指自己已在政府工作超過40年，具統籌工作經驗，過去負責保安局的工作時，曾負責統籌緊急及重大事故的協調工作，並形容自己「很願意做決定」及敢承擔責任。