天文台應用程式增報料功能　可即時通報天氣異象

天有不測之風雲，天文台手機應用程式「我的天文台」最近更新加入新功能，市民留意到天文異象時可透過應用程式，將相關的照片、影片、時間及地點即時傳予天文台，人人做天氣觀察員。天文台希望新功能會提升市民對天氣的關注及認識，為迎接極端天氣的挑戰做好準備。

2018年9月超強颱風「山竹」襲港，天文台表示，打風過後邀請了全港市民一同「重組案情」，收集山竹襲港時拍到的照片及影片，然後放到「山竹風暴破壞互動地圖」網頁內，用於研究及公眾教育。這次「眾包」（Crowdsourcing）經驗幫助天文台人員了解颱風對香港的破壞力之外，在氣候轉變，全球變暖的大環境下，警示在下一次超強颱風襲港時，在不同方面要留意的地方。

新版本的應用程式加入「我的天氣觀察」試驗功能，市民可主動報告天氣現象，例如雷暴、冰雹、龍捲風、水龍捲、大風、低能見度、結霜/霧淞、彩虹、日暈/月暈及雲隙光等。市民若拍到相關照片，更可以將照片電郵予天文台，職員如果對照片有疑問，就可以聯絡報料者獲取更多詳細資料。

另外，市民如果是社區天氣觀測計劃（CWOS）的Facebook群組成員，更可以透過「我的天氣觀察」功能，將天氣照片及影片分享到群組，部分分享的天氣照片及影片，會於「我的天氣觀察」內顯示。