港台立立亂　傳《鏗鏘集》6員工突獲通知毋須返工

香港電台立立亂，再有人事變動！消息指，繼早前多名高層爭相「跳船」後，港台節目《鏗鏘集》有6名第二類服務提供者（CAT II）近日接獲通知，指毋須再提供服務，亦「不用回公司」；連同早前辭職的3名公務員，《鏗鏘集》製作團隊共減少約半數人手，東網正向港台查詢事件。

一名《鏗鏘集》的合約編導向傳媒表示，自己任職《鏗鏘集》編導約4年多，每年須續約1次，而今次合約將於本月底到期。他指，由於原來的節目監製李賢哲早前離職，早有心理準備不獲續約，但未料到突然被通知「不用回公司」，對此感難過。

翻查資料，港台最近人事變動不斷，港台電台部的助理廣播處長周國豐因為家庭理由於4月請辭，並已於昨日(9日)離任；曾於去年3月在港台節目《The Pulse》中，訪問世界衞生組織代表的記者唐若韞（Yvonne Tong）亦於4月份辭職，而該節目曾被商務及經濟發展局批評違反一個中國原則。另有消息指《鏗鏘集》監製李賢哲早前則因高層否決其所提出有關六四事件，和元朗721事件的報道主題而辭職。

此外，因接獲大量投訴的港台助理節目主任利君雅，其試用期被延長後仍不獲續約，未能正式成為公務員，更有指她不獲續約之餘兼被扣約滿酬金。