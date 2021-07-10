獸醫男護遇查時推警胸　襲警罪成判220小時社服令

警方於2019年11月封鎖理大，隨後多區發生示威衝突。1名獸醫男護士涉嫌在尖沙咀公主道被警截查時，用手推警員胸口，因此被控襲警。他早前在九龍城法院受審後被裁定罪成，裁判官鄭念慈今(10日)接納他有悔意，且已被還押了2周，相信他已得到很大教訓，最後判他履行220小時社會服務令。

32歲被告李君珩，報稱任職獸醫護士。他被控於2019年11月18日，在尖沙咀公主道襲擊正在執行職務的警員。遇襲警長黃詠麟在審訊時供稱，被告當時拒絕出示身分證，並用手推他胸口，他後退兩步及感到痛楚，兩人糾纏後墮地。

辯方求情指報告正面，被告在反省後，亦同意及承認曾推撞警長，並親撰道歉信向警長道歉，冀能把信轉交警長。而被告獲家人支持，且其僱主亦願意再聘用被告，被告並已明白做錯。

裁判官判刑時指法庭有責任保護正當執行職務的警員，一般而言判囚為合適的刑罰。但考慮到案件情節屬較輕微，被告沒有使用武器及只單獨行事，涉事警長亦沒受嚴重傷害，只胸口疼痛及有紅印，而被告過往有穩定職業，且有悔意，還押期間亦等同坐了一段時間牢獄，最後判被告履行社會服務令。