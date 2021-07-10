教育局去信全港學校查詢接種情況　重申披露屬自願性質

多名議員上周五(2日)在立法會上要求教育局定期收集接種新冠疫苗數字，並向接種率低的學校問責。教育局局長楊潤雄當日回應指，暫時毋須要學校恒常報數，強調政府非強制師生打針。直至昨日(9日)，教育局去信全港學校，指因應有議員查詢全港師生接種情況，故要求學校在本月28日前回覆校內接種情況，但在信中重申披露是「自願性質」，僅用於回覆查詢。

教育局昨去信全港中小學、特殊學校及幼稚園，提到「7月2日的立法會教育事務委員會的會議上，亦有議員向教育局查詢全港學校教職員(及學生)接種疫苗的概況」，故去信各校校監及校長，希望校方最遲在本月28日，向局方提供學校全體教職員及12歲或以上學生的接種資料。

通告附件要求學校提供教學人員、非教學人員(校工、校巴司機、課外活動導師等)及在7月13日年滿12歲的學生人數，以及列出已完成2針、已預約或接種1劑、有意在新學年前完成2針、無意接種，以及備醫生證明申報因健康理由不宜打針的人數。附件又提到，校方可按校本情況以不記名方式收集師生接種概況，重申是自願性質，只用作回覆查詢之用。

立法會教育事務委員會本月2日曾討論學校疫接種安排，多名議員要求當局定期收集接種疫苗數字，並向接種率低的學校問責；楊潤雄則稱「報數」的迫切性低，加大學校工作量，問責的做法也違反教職員自由選擇的權利。