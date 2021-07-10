職訓局助DSE考生另謀升學路　家長望子女學一技之長

袁同學(右)希望透過課程學得一技之長。(黃仲民攝)

應屆文憑試(DSE)放榜在即，職業訓練局於今日(10日)舉辦講座，講解今年收生安排，並邀請香港青年協會為應屆考生提供放榜貼士。職訓局指，今年開辦超過140個課程，包括學士學位及基礎文憑課程等，並提醒考生即日起可於網上報名，如獲有條件取錄亦可於7月21網上統一收生再報讀心儀課程，而今年更可以「轉數快」繳交報名費。

應屆文憑試考生袁同學與媽媽一同前來講座，直言自文憑試後心情愈來愈緊張，擔心無法入讀心儀學科，幸好獲得廚藝高級文憑優先取錄，心情才稍為放鬆。袁又指，預算文憑試將取得15分，由於已獲優先取錄，所以放榜時不會「叩門」，預計會入讀廚藝高級文憑。

袁媽媽則指，由於有親戚曾在職訓局畢業，往後出路很多，亦可以銜接各個海外課程，加上希望兒子可有一技之長，而職訓局的課程以技能訓練為主，加上兒子對烹飪有興趣，故支持兒子入讀相關課程。

青協升學規劃青年工作幹事潘翠紅指，明白現時很多家長都不善於用言語為兒女打氣，建議透過訊息表達支持，可以和子女去做他們喜歡的活動，減少子女壓力。潘提醒，由於今年文憑試成績會以手機短訊發送，考生在放榜當日應立即檢查短訊，並到所屬學校領取文憑試副本，就可以到心議院校「叩門」。