78%劏房戶指居所較街外熱　團體促港府發放夏季能源補貼

炎夏來臨，不少市民愛躲在室內涼冷氣，但劏房戶留家卻有中暑危機。有團體早前訪問150名居於劏房或寮屋等不適切居所人士，發現有78%受訪者感覺家中較戶外熱，96.7%指家人在炎夏下曾出現健康問題，包括影響睡眠質素及情緒等。團體認為，政府應於每年6月至9月期間，每月發放「夏季能源補貼」予基層，避免他們為節省用電開支，而被迫在高溫下生活；長遠而言則要加建公屋，讓基層居於合適的環境。

關注基層住屋聯席今年6月7日至27日期間，訪問150名居住不適切住屋人士，發現63.3%受訪者指高溫引致家中爆衞生問題，包括出現木蝨及蟑螂等；64%因天氣炎熱而不想留在家中；另有53.3%認為打開風扇或冷氣，仍未能有效改善炎熱情況。

炎夏驕陽似火，影響劏房戶的身心健康。調查亦發現，有96.7%受訪者指家人曾在炎熱天氣下出現健康問題，當中86%、即129人睡眠質素受影響；逾70%稱情緒出現負面影響及影響胃口；另有約半受訪者與家人爭吵次數增加。另外，72%受訪者的家人在高溫下出現不同病徵，包括頭暈、嘔吐、發冷發熱或中暑徵狀等。

聯席指出，劏房等不適切住屋欠缺窗戶，間隔亦影響室內通風，熱能無法排出，室溫因而不斷上升。而疫情下有劏房戶須長時間逗留家中，但因室內環境悶熱程度有如「焗爐」，不但影響身心健康，亦需額外添置或更換冷氣等設備，生活開支增加。聯席建議，當局應放寬現金津貼試行計劃的申領資格，並善用現有土地加建公屋，例如私人遊樂場契約用地等，以助基層盡快上樓，改善居住環境。

現年71歲、居於深水埗板間房的華叔指出，自己剛接受大腸癌手術，須留家休養，惟現時天氣炎熱，家中亦沒有窗戶及冷氣設備，且蝨患嚴重，經常因「畀蝨咬而睡不着」，導致精神不振、「周身唔舒服」。居於太子一個面積約80呎劏房的強哥指出，若不開冷氣及風扇等消暑設備，家中溫度高達攝氏30度，不時與太太發生碰撞及爭吵。他稱，當局雖有補貼電錶用戶的電費，但租戶卻未能受惠，亦不知未來租管措施推行後，阻嚇力是否足夠。