調查指開放房屋土地數據備受期待　團體促了解市民需求

「開放數據」是指任何人免費使用、重用及再次分發的數據，政府2018年將開放數據納入「香港智慧城市藍圖」發展計劃。香港互聯網協會今（10日）發表市民對開放數據評價和需求的研究報告，發現房屋和土地數據備受市民所期待，惟使用排名卻較低，協會指反映政府公開數據與市民需求存在落差。

香港互聯網協會委託香港民意研究所，在今年3月至4月期間調查市民對開放數據的評價和需求，發現99%市民過去一年曾查閱公共數據，當中23%更曾複製、下載和匯出開放數據，當中最常用的主題依次為交通、天氣、經濟、醫療衞生及人口，反映市民最關注民生議題。

市民在房屋和土地數據期待程度中排在第4和第7位，但使用度只分別排在第14和17位，協會指去年調查發現土地和房屋數據的開放程度極低，如今市民對開放相關數據有較高期待，反映政府在開放數據與市民需求上出現落差，應予重視。

調查又指，超過50%受訪市民認同開放數據「令市民日程生活更加便利」，「讓公眾參與公共事務」，以及「監察政府運作」。調查發現，67%人透過其他公共服務機構網站取得所需資訊，如巴士、電力等公用機構，而使用資科辦的「資料一線通」僅28%，反映政府宣傳官方網站不足，加上不同部門或公營機構自行發放資訊造成混亂。

協會建議，政府應整合「資料一線通」及各類政府網站的數據發布方式，統一標準並完善檢索功能，令市民獲取數據的過程更加順暢；以需求導向開放數據，設立更多途徑了解市民及業界需要；加強數據素養教育，提升市民運用數據的能力。