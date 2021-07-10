深水埗智能停車場設200停車位　料2026年竣工

本港泊車位長期短缺，衍生車輛違泊和交通擠塞等問題，即使運輸署早前已計劃興建不同類型自動泊車系統增加泊位，當中最快出台的為荃灣海盛路項目，但其餘地點仍處籌備階段。其中深水埗欽州街西休憩用地及公眾停車場亦會採用自動泊車系統，而該項目將會向城規會提出規劃申請。當項目取得規劃許可後，預計於2022/2023年向立法會財務委員會申請撥款。以此計算，工程相信要最快於2026年才竣工。

深水埗區議會文件顯示，港府於2018年施政報告已經提出在合適的「政府、機構或社區」 用地及公共休憩用地發展項目中，加設公眾泊車位；而去年施政報告亦提出發展自動泊車系統項目。其中深水埗欽州街西及通州街交界亦成為項目選址，並已技術可行性研究。

運輸署指，該項目選定應用「圓筒垂直升降式」自動泊車系統於項目中。該系統一般配置快速升降機和旋轉移動台機械裝備以運送汽車。駕駛者只須將汽車停放於地面的轉移車庫，系統便能自動尋找空置泊位和存取汽車。取車時，車輛亦會被自動送回地面的轉移車庫。

署方指，該信車場將提供約170個泊車位，以及約30個傳統泊車位。至於停車場的入口及出口，初步定於於欽州街西以及西邨路。