慫恿提取強積金投資　交保證金獲貸款優惠　夫婦騙款逾90萬被捕

警方早前接獲14名市民報案，部分人指收到陌生來電，對方於通話中聲稱能提供低息貸款，當受害人表示有意借貸時，便會被轉介至訛稱為銀行職員的騙徒，並提供身份證明文件、入息證明等。其後，騙徒稱若受害人能繳付保證金，便可獲得更高優惠，並相約受害人進行面對面現金交收，惟當騙徒收到保證金後，便會逃去無蹤。

另外，有個別案件與上述犯案手法不同，騙徒於通話中慫恿受害人，只要聲稱將會離開香港或退休，便可向有關機構取回強積金供款。當取回強積金後，騙徒會要求受害人面對面交收強積金款項，訛稱作為投資用途，而騙徒收款後亦會不知所終。14宗案件的受害人總共被騙走約96萬港元，每宗損失由1.5萬至28.7萬港元不等。

新界南總區重案組高級督察林碧嘉表示，警方經連月來的跟進調查後，成功鎖定兩名騙徒，並在昨日(9日)拘捕兩名分別姓林(34歲)及姓梁(32歲)夫婦，2人分別報稱無業及家庭主婦。其中男子被捕時，正在觀塘會見一名54歲受害人並交收約28.7萬港元，騙徒其後到荃灣一間找換店，將有關金額匯款至內地，警員及時將其拘捕，並堵截該筆匯款交易。