最少13人接種疫苗仍中招　專家指驗抗體縮檢疫期恐播疫

港府上月30日落實港人回港驗抗體縮短檢疫期至7日的措施，預計本月內將推出涵蓋非港人的第二階段安排。不過，自本港3月出現首名接種疫苗後仍確診個案起計，已最少有13宗個案患者即使曾接種疫苗仍「中招」，當中8人已接種兩劑疫苗。有專家指，抗體測試並不能驗出患者抗體的保護水平，憂慮放寬後會走漏個案。

本港3月時1名38歲男督察接種1劑內地研發的科興疫苗後確診，其後陸續有人接種疫苗後仍染疫。由男督察個案起計，至今有最少13宗確診患者曾接種疫苗，當中8人已接種第2針，5人只打了1針。接種疫苗種類方面，有6人接種內地及德國合研的復必泰疫苗，2人接種科興疫苗，2人接種俄羅斯研發的衞星五號疫苗，1人接種英國生產的阿斯利康疫苗，另有2人未知接種的疫苗種類為何。

對於驗抗體縮短檢疫期，呼吸系統科專科醫生梁子超指，抗體測試僅顯示當事人是否曾感染新冠病毒或是否有抗體，無法測量抗體的保護水平，若以此為根據縮短檢疫期並不靠譜，擔心會有走漏個案情況。

他續指，有抗體不等同於有保護，日後免受感染；現時世界各地亦深受Delta變種病毒影響，其潛伏期長的特性，大增揭發個案的困難，以今日(10日)確診個案為例，在第19日的檢疫樣本方揭染疫。議員葛珮帆指，有鑑間中會有變種病毒個案流入社區，顯示當局的外防輸入措施仍有不足，現階段宜緊不宜鬆，免波及通關進度。