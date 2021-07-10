政Whats噏：救生員短缺令泳池僅局部開放　議員批康文署不負責任

最近天氣炎熱，唔少市民都想去泳池或泳灘暢泳，但康樂及文化事務署轄下嘅救生員人手短缺，令部分設施未能全面開放喎。議員葛珮帆(EQ)早前就去信立法會，希望討論「救生員人手及職系架構檢討事宜」。政府回覆話疫情影響所以曾經暫停救生員招聘，EQ就好唔滿意兼鬧爆康樂及文化事務署搵藉口、不負責任，反問點解其他部門喺疫情下可以繼續招聘，但康文署就唔得呢？

話說EQ上月就已經提及近年康文署於救生員招聘遇到結構性困難，人手不足嘅問題多年都未解決，令部分泳池需要局部關閉之餘，更容易增加拯溺同急救工作嘅風險、嚴重影響泳客嘅安全，希望討論相關事宜。

政府幾日前就回覆話因為疫情影響，康文署嘅泳池曾一度關閉，原定嘅季節性救生員遴選面試同技能測試都暫停咗。不過今年初已經恢復番救生員面試，獲聘嘅救生員將會陸續上任，署方仲話過去3年發生嘅遇溺事件，事發嘅時候都有足夠嘅救生員當值，現階段未有需要進行職系架構檢討。

見到政府嘅回信後，EQ就好唔滿意喇！佢鬧爆署方嘅答覆不負責任，咁多泳池只可以局部開放就係因為人手不足，仲要係年年都有呢個問題呀！佢仲話夏天咁熱，市民都想去游水，批評政府根本就唔係急市民所急，搞到市民要喺大熱天嘅時候，仲要喺公眾泳池出面大排長龍，一啲都會唔開心囉！

對於康文署話疫情關係早前曾經停止招聘救生員，EQ就話完全理解唔到，反問點解部分政府部門，例如警隊就可以喺疫情期間招聘人手，但偏偏康文署唔可以招聘救生員呢？莫非政府停止運作？佢話署方嘅答覆真係好奇怪，令人感覺就係藉口，加上署方對於討論相關事宜仲未有確切嘅時間表，佢預計今年夏季都未能夠解決，救生員人手短缺嘅問題又要繼續拖落去喇！