警土瓜灣搗非法釣魚機賭檔　負責人及3賭客被捕兼收告票

九龍城警區刑事部人員根據線報及經深入調查後，今日(10日)晚上約7時30進行代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭博行動，突擊搜查土瓜灣馬頭圍道326號一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲兩部釣魚機、兩部射擊機及約5500元現金。

行動中，警員拘捕一名姓李(43歲)男子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。單位內其餘2名本地男子及一名內地男子(31至59歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男子現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。惟不法分子屢次無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。