青衣邨停車場「疫」市加租近12%　車主斥車位租金貴過屋租

公屋停車場「疫」市加租!繼東網4月報道青衣長亨邨停車場「疫」市加租約12%後，同區租置屋邨青衣邨停車場下月一日起同樣面臨大幅加租，私家車/客貨車位(有蓋非固定位)的每月租金一口氣上調400元至3,770元。上述兩個停車場的業主同為私募房地產基金管理公司基滙資本民坊。有該邨居民兼車位租戶直斥加幅貴到離譜，形容停車場租金隨時貴過公屋交租，8月即將到手的消費券轉眼落入停車場業主手中。

今次「疫」市加租的青衣邨停車場位於青衣楓樹窩路，最初是房屋委員會物業，其後拆售至領展，再轉售至目前業主。此停車場車位月租租金已凍結27個月，業主因應市場需求而作出加租。私家車/客貨車位(有蓋非固定位)的車租加幅驚人，租金由3,370元上調至3,770元，加幅約12%；電單車位(有蓋非固定位)租金加至620元；貨車位(有蓋固定位)的租金則加至4,120元。

青衣邨居民陳先生已租用上述車位逾7年，眼見車位租金節節上升，甚感無奈。他明白停車場落入私人機構手中，縱使使用對象主要為公屋戶，加租亦是無可厚非。但陳認為今次加幅高得過分，指出假設一個約200呎公屋單位的租金亦是2,000元以下，公屋戶買車代步或作搵食車，面對的車位租金卻比屋租貴。他質疑即使在街違泊收罰款單的費用亦比新車位租金便宜，慨嘆即將到手的消費券款項或需轉眼就用作繳交車位租金。他指目前已聯絡其他受影響車主商討，向業主反映不滿。

另一車主梁先生指兩年前開始租用上址停車場貨車車位，當時月租費用僅約2,900多元，對疫情下加租表示反感，無奈之下只好「踩多兩轉」賺取更多收入交租。而擔任的士司機的王先生，認為業主疫情下加租實在不近人情，而市民面對此等問題往往顯得無力，猶如「肉隨砧板上」，認為現時財團「只會講錢，唔會講人情」。

民坊發言人表示，疫情期間，公司體恤疫情對車主的影響，個別停車場減租。青衣邨停車場的租金已經維持27個月不變，希望減輕車主負擔。另外，因應殘疾人士的特殊需要，公司自2018年和2019年接手多個停車場以來，傷殘人士車位的租金一直凍結至今。公司在制訂停車場租金時，會參考停車場的出租率及社區對停車場泊位的需求，並持續改善停車場服務，包括改善照明及翻新停車場內的環境。