東方日報A1：頭目踎監員工遣散　支聯會名存實亡

支聯會因其「結束一黨專政」綱領，被外界質疑涉嫌違反《港區國安法》，早前已被指有取締風險，其後亦有多個成員團體相繼退出。至昨日，支聯會更宣布將常委數目由14人減至7人，並將於本月底全面遣散所有職員。隨着常委人數大減、所有職員被遣散，加上成員團體退出，支聯會承認會對日後工作構成影響。事實上，留任的7名常委當中，主席李卓人、兩位副主席何俊仁和鄒幸彤，3人目前分別在獄中服刑或還押，相信支聯會日後再難以舉辦大型活動。

支聯會昨發新聞稿，指本港過去一年政治環境急劇轉壞，常委會在多番商議後決定作出兩方面「防風」措施，包括策略性減少常委數目，現屆支聯會常委已由歷屆20名減至14名，決定再減少常委數目，包括秘書蔡耀昌在內，7名常委近日表示辭任相關職務，令現屆常委數目減少一半，即僅7名常委仍留任。

然而，支聯會留任的一眾負責人均在囚或還押。其中李卓人涉及前年8．18、8．31及10．1非法集結案，法庭其後分別裁定他3案罪成，分別判囚12個月、6個月和18個月，部分刑期同期執行，總刑期為20個月。何俊仁雖然在8．18案中被判囚12個月、緩刑24個月，但在10．1案被判囚18個月，現時同樣身陷囹圄。至於鄒幸彤則因涉嫌呼籲市民參加未經批准的六四集會，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，目前正被還押候訊。

另一方面，支聯會指因應政治與法律風險增加，認為應盡力保障職員安全，決定本月底全面遣散所有職員，並以優於勞工法例標準作出補償。支聯會又承認，上述兩項措施加上有成員團體退出，對日後工作和組織運作構成影響。

近日辭去秘書一職的蔡耀昌強調，上述兩方面的「防風」措施具需要性，重申支聯會日後會繼續存在和運作。他形容支聯會在6．4後工作量一向較少，日後有需要時可以再找部委和義工等人手協助，但承認支聯會無可避免會因而受影響。他續指，支聯會未來工作要視乎日後發展，但強調會一直堅持到底。當被問到成員團體的最新數字時，蔡僅稱沒有補充。

此外，繼警方連續第二年以防疫為由，禁止支聯會舉辦6．4遊行和維園燭光晚會，支聯會5月底一度重開的6．4紀念館，更被揭未有領取娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》，支聯會最終決定暫時關閉，直至另行通告為止。對於6．4紀念館的情況，蔡指目前仍等待法律意見，以作下一步決定。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：