掃蕩觀塘工廈犯禁派對房間　負責人被捕15客收告票

觀塘警區雜項調查隊，在昨晚(10日)約11時，展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，發現一間位於觀塘道448至458號工廈一間派對房間，懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

房間內7男8女(20至24歲)涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，由於他們均未能出示安心出行紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警員亦向他們發出口頭警告。

另外，派對房間姓冼(24歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。