黃大仙金鳳街1至3號28居民完成強檢　無發現確診個案

政府昨日(10日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午7時30分起限制在黃大仙指明「受限區域」（即黃大仙金鳳街1至3號）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日(11日)上午約6時45分完成強制檢測行動，黃大仙指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨零時，28名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪11戶，當中一戶在過程中沒人應門，有可能是空置單位，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。