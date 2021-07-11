「土地開發」成10月施政報告重點　港府餘下任期將聚焦國安工作

港府將於今年10月6日公布新一份施政報告，並展開公眾諮詢及30場諮詢會，與市民討論施政期望。行政長官林鄭月娥今早(11日)在電台節目表示，10月份發表施政報告的主調不會是「滿足訴求」，而是勾畫香港的未來，以及如何用好傳統優勢，並預告「土地開發」及「基建鋪排」是最重要的一環。她認為報告會對香港社會作一個交代，並一反政黨給予「菜單」政府揀選的常態，已做好新一份報告被指「假大空」及「紙上談兵」的心理準備。

面對樓價破頂，公屋輪候時間長的社會問題，林鄭重申政府希望為香港建立土地儲備，讓港人看到前景，惟樓價、市民購買力及公屋輪候時間等問題，難以在未來一年讓市民看到有明顯改善。至於土地共享先導計劃進展，她指該計劃設有嚴格要求，而發展商亦希望取得應得利益，發展局正處理相關問題，有成熟個案會盡快公布。

林鄭又不點名回應《蘋果日報》結業，指究其原因是該報章涉嫌違反《港區國安法》，重申言論自由仍受《基本法》保障，歡迎傳媒報道及批評政府施政，發揮影響力。惟她提醒，若有新聞從業員捏造事實，尤其是網上假消息，皆為需要處理的社會事項。

林鄭回顧上任以來的施政成效，任內的4份施政報告提出的900多項政策措施，只有數項「走數」，形容「不算差」。談及新一份報告是否等同撰寫下屆任期的施政內容，林鄭預期報告推出後，外界會猜測她是否競逐連任行政長官，近期所做的工作亦被指為自己「加分」、「收買人心」及增加連任成數等，她透露完全沒有這方面的考慮，惟未有表明是否有意競逐連任。

由於今屆政府只剩下12個月任期，林鄭表示不期望官員做足扶貧、青年及少數族裔工作，但要處理好維護國家安全及深化防範工作。港區國安法實施後，社會由混亂轉為平穩，形容是「立竿見影」，但近日社會事件反映國安仍有隱憂，故除懲治犯人外，亦要加強防範。

政治問責制提供彈性及空間更換官員，林鄭認為，每屆政府都要時刻思考如何更有利施政，國安法提及的防範工作需要一個熟悉國安及保安系統，同時有能力統籌及推動相關工作的班子，有關人選亦獲得中央接受，過去一年政府在創科及防疫等工作均達到目的，惟她不想評論個別官員，僅稱施政需視乎天時、地利、人和。