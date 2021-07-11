僅3小時通過統一假期議程　羅致光稱為爭議多年勞工政策作了結

港府早前在勞資雙方未達共識的情況下，向立法會提交《僱傭修訂條例草案》，明年起逐步增加俗稱「勞工假」的法定假期至17日，預計2030年完成，立法會在上周三（7日）三讀通過條例草案。勞工及福利局局長羅致光今（11日）表示，雖然局方沒有把握可順利通過有關草案，但結果不足3小時已完成議程，為一個爭議多年的勞工政策問題作一個「了結」。

羅致光在網誌指出，由於勞資雙方仍有分歧，而政治一天都太長，局方事前亦沒有把握可順利通過條例草案，最怕會「一拍兩散」，白費很多人的心血，更令百多萬打工仔的期望落空。他指，政府未敢放鬆，在會議期間更是「如臨大敵」，結果不足3小時已完成議程，較政府內部估計來得快，但稱自己不便解釋或分析箇中原因。

另外，東京奧運即將開幕，羅提到，自己就讀中學時亦有參與運動，包括游泳、體操及羽毛球等，稱自己時至今日，有時會自稱曾是一位運動員，或是「n流」的泳手，對於東奧充滿期待，希望可在疫情中成功舉行。他又指，已參加奧運的香港代表團，大隊會在數日後啟程前往東京，希望國家與香港的運動員獲得美滿成績，為年多抗疫帶來多些喜訊。