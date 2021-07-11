消費券首周已逾480萬個登記　最快下月1日獲發第一期款項

政府向每名年滿18歲港人發放5,000港元電子消費券，以推動電子支付，刺激消費。消費券本月4日起開始接受登記，至今爲期一周，財政司司長陳茂波今(11日)發表網誌表示，至今已收到逾480萬個登記，當中約八成登記為透過去年的現金發放計劃資料作身份認證的電子登記。他指，在本周六 (17日) 或之前完成的電子登記，獲核實資格的登記人會在下月一日收到第一期消費券，而選擇經書面方式遞交登記及在下月十四日或之前完成電子登記的市民則會在核實後，於九月一日收到第一期消費券。

就派發消費券詳情，陳茂波稱，市民在遞交登記後，首先會收到短訊，確認系統已收到登記並正進一步處理，若以電子方式完成登記後，則在一星期收到有關登記結果的短訊通知，以書面方式登記的市民，則會在交表後約兩星期收到有關通知。他提醒，市民避免重複遞交登記，以免令登記的處理時間延長。

他又提醒，市民在進行電子登記時，若選擇以上載身份證複本作身份認證，須按螢幕提示在遞交電子登記的二十四小時後，才可到消費券計劃網站進行上載，若嘗試提早上載身份證複本，系統會顯示沒有相關登記的紀錄。

談及計劃中對市民的「在港居住」要求，他稱有關要求是登記人須於2021年6月18日之前的兩年期間曾經在港，即使只是一天亦符合要求。若登記人在上述期間內不曾在港，但符合特定原因，例如境外升學、企業派駐境外工作，又或是福建/廣東養老計劃的受惠人等，亦符合有關要求，而政府會就此作抽查。