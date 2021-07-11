警破毒品案檢1,780萬元貨　拘5男子包括2未成年人

警方根據線報及深入調查，於前日(9日)展開緝毒行動，連破2宗毒品案件，拘捕5名男子(16至39歲)，檢獲海洛英、可卡因、霹靂可卡因及氯胺酮等毒品，市值共1,780萬港元。

警方毒品調查科高級督察陳熾華指，探員於當日下午約3時30分，持法庭搜查令進入紅磡區一間酒店房，在房內發現17磚共重6.8公斤的海洛英及13包以茶葉袋包裝、共重13公斤的氯胺酮，市值共1,430萬港元。經調查後，警方以涉嫌「販毒」拘捕房內一名17歲無業男子，案件將於明日(12日)在九龍城裁判法院提堂。

警方其後再掩至荃灣區一個工商大廈單位，並以涉嫌「串謀販毒」拘捕單位內3名本地男子，相信與案有關。3名被捕男子，包括16歲學生、18歲無業男及20歲倉務員，現已獲准保釋候查，3人需於8月中報到。

陳續指，探員亦於同日下午約4時，在黃大仙銀鳳街一幢唐樓對開截查一名可疑男子，並在其手持環保袋內檢獲約940克可卡因及7克霹靂可卡因。探員於是將男子押返區內寓所，並再檢獲約1.7公斤可卡因、260克霹靂可卡因、小量冰毒、2萬港元現金及一批製毒工具，檢獲毒品總值約350萬港元。

探員經調查後，以涉嫌「販毒」及「製毒」拘捕該名39歲無業男子，他正被警方扣查，並已被落案起訴有關罪行，案件將於明日(12日)在九龍城裁判法院提堂。

陳呼籲家長在疫情及暑假期間，多留意子女行蹤，避免年輕人被毒販利用墮入法網，有需要亦可與學校及社工加強溝通。