大埔龍尾泳灘開放　發展局稱設計已考慮保育和水質

規劃逾10年、耗資約2億港元興建的大埔龍尾人工泳灘，在上月23日正式啟用。發展局局長黃偉綸今（11日）撰寫網誌介紹該泳灘以「先保育，後建造」為原則，亦是香港首個由政府興建的人造泳灘，工程包括長200米的泳灘、泳灘兩端的護沙堤、兩個瞭望塔、公眾停車場及96個單車停泊位。土木工程拓展署表示，整個海灘設計既顧及保育、水質，亦有考慮市民使用需要，例如制定防止沙粒流失的方案等。

土拓署表示，署方在制定防止沙粒流失的方案時，收集了不同的天氣和海洋資料，例如風速、風向、潮汐、水流、海浪等，並利用電腦模型估算沙粒流動的情況，土拓署工程師陳錦輝表示，由於海浪主要來自東南方，所以把泳灘設計面向東南，讓海浪正面沖向泳灘，加上兩端各設一道護沙堤，避免沙粒從左右兩側流失。另外為保持水質不受附近水源污染，土拓署建造明渠和箱形暗渠，把其他水源的出口移離泳灘，伸延至護沙堤以外；目前水質維持在最高級別（即良好），適宜游泳活動。

另外在保育方面，土托署指已委託魚類專家作詳細的生態調查後，把受影響的海洋生物在工程展開前，包括鰕虎魚、海參、海星等遷往毗鄰的汀角東；而署方亦有定期監察，目前海洋生態情況穩定。

除了環境保育外，建築署就泳灘設計方面作不少工夫，其中以觀景台的頂部與其背後的八仙嶺山脊線互相呼應；而泳灘服務大樓的設計亦以人與自然的聯繫為主，例如戶外淋浴間的頂部設有一個三角形的天窗，泳客可從天窗看到形態優美的八仙嶺山景。