近60%受訪教師有意北上執教　教聯會促兩地加強相關支援

內地計劃開放香港教師到廣東考取教師資格和任教。有教師工會調查發現，逾70%受訪本地教師認為到內地執教有助拓闊專業視野，共超過60%教師表示有意或將來會考慮到內地執教。然而，有過半數教師指申請內地教師資格認證程序繁複，令部分香港教師卻步。教聯會期望兩地政府推出措施，加強支援有意到內地執教的教師。

教聯會於5月中以問卷形式成功訪問585名香港教師，了解他們對北上執教的看法及所需支援。調查發現，超過70%受訪教師認同北上執業是有助拓闊專業視野。對於到內地學校執教的意願，約25%教師表示有意到內地學校執教，另有36%表示將來會考慮到內地執教，兩者合計佔逾60%。

調查又發現，近90%教師表示不了解內地考取教師資格的具體安排，約80%指考取內地教師資格的資訊不足夠，以及過半數教師認為申請內地教師資格認證的程序繁複。對於北上執教的考慮因素，近90%人會考慮薪酬待遇；近75%關注兩地教師的資格認證；逾65%會考慮內地的生活配套是否足夠。

受訪者期望了解更多有關北上執教及考試安排等資訊，當中分別逾70%教師欲了解更多關於內地教師聘用條件，以及報考資格和條件等資訊，亦有逾60%教師分別希望了解內地教師認證安排、考試內容及內地教學情況。

教聯會建議兩地政府制訂教師跨境聘任政策，並推出先導計劃，安排準教師及有意北上執教的教師到內地學校短期實習。該會又呼籲加強考取及認證內地教師資格支援，例如在香港設立試場，讓本地教師在港考取內地教師資格；設立一站式網上平台提供相關資訊；簡化本地教師申請內地教師資格的認證程序。