港大校方收回學生會設施管理權　今派人清拆校園文宣

香港大學校方今年4月30日發聲明與學生會「割席」，因校方與學生會之間存有法律責任的「持續矛盾性」，決定停止代為收取學生會會費，並收回學生會辦公室及設施的管理權。香港大學學生會中央幹事會及部分評議員辭職不足24小時，校方今早(11日)旋即派人清拆學生會大樓、各學生會宣傳板，以及學生會民主牆張貼的文宣。

據港大校媒「學苑」及「香港大學學生會校園電視」報道，今日早上11時，物業處約20名保安及清潔人員拆除所有學生會設施上的文宣及標語，包括學生會綜合大樓內外、鈕魯詩樓外及梁銶琚樓大堂的學生會告示板、圖書館旁的「民主牆」。學生事務長謝樹基在場觀察，表示清拆文宣為校方收回學生會會址的後續行動。已清拆的文宣將由他保管，並會聯絡學生會成員詢問如何處置。

現時，港大校園有多項設施都由學生會管理，除了上述設施，還有多個學生團體房間、黃克競樓平台的「國殤之柱」等，目前去向未明。去年10月，位於大學街上層、貼滿文宣海報的「連儂牆」也遭校方以「安全及管理等考慮」為由，收回管理權及拆除，並以約2米高的水馬圍封，經過「綠化工程」後，今年1月重開，再無位置張貼文宣。