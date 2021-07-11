港大學生會醫學會發「割席」聲明　批評議會扼殺少數聲音

香港大學學生會評議會早前通過有關悼念七一刺警案疑犯的議案，成為眾矢之的，及後公開道歉及請辭。香港大學學生會醫學會今日(11日)凌晨發聲明「割席」，表明當時不在場，並反對評議會的哀悼議案，且將透過全民投票決定是否脫離學生會，獨立運作。

醫學會發聲明指，醫學會代表屢次不認同評議會以學生會名義就校政及社會議題表態，包括反對評議會斥資18.8萬港元，以「香港大學學生會」名義於蘋果日報刊登頭版廣告，也不同意【就大學國安教育一事致張翔校長之公開信】中，「對人不對事」的不當言論。聲明又批評，評議會以香港大學學生會名義「綑綁所有屬會就外務和校務議題上作統一表態」，並以會訓「團結一致」為由，統一口徑，扼殺醫學會的少數聲音。

聲明續指，醫學會與評議會於理念上出現嚴重分歧，繼續參與評議會有損醫學會利益。因此，醫學會於評議會及財委會的兩位代表都會辭職，不再派代表參與評議會的事務，並指要重新審視其與學生會的從屬關係，並會以全民投票的形式決定是否脫離學生會，獨立運作。