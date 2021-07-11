菲印航班禁飛引爆外傭荒　僱傭中介促允已打針者抵港工作

新冠肺炎疫情下，港府分別於今年4月及6月，禁止菲律賓及印尼客機抵港，外傭市場大受影響。有僱傭中介公會今（11日）指出，經初步估算，相關禁飛令出台後，約有5,000名外傭未能抵港，導致供應嚴重失衡，有外傭更要求月薪高達7,000港元以上，部分更要求獨立房間，或拒絕照顧長者及嬰兒等。該會促請港府容許已接種疫苗的外傭優先入境，期望有助緩解僱主壓力，並減少外傭跳工亂象。

公會主席陳東風指出，菲律賓及印尼兩地的禁飛令出台前，每周平均有約800外傭抵港，但現時她們未能來港工作，導致供求失衡，僱主只能聘用本地待業的外傭，相關成本亦隨之大增。據公會所知，若僱主家庭成員達3至4人，有外傭要求月薪高達7,000港元；部分更提出不同的工作要求，包括每周休息兩日，以及拒絕照顧長者及嬰兒等。

陳續指，菲律賓在過去兩周，平均每日新增約5,000宗確診個案，僅佔今年4月高峰期的57%，而菲律賓和印尼的人口染疫比例，亦較英國及印度低。他認為，外傭並非遊客，而是前來香港提供服務的居民，促當局考慮容許已打針的外傭優先入境，抵港後亦要接受21日隔離檢疫，有需要時應在機場安排疫苗抗體檢測，以讓本港僱主盡快回復正常生活。