立法會或動議下調劏房租管加租上限　陳帆：不會撤回條例

運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）出席電視節目時表示，即使立法會動議下調劏房租務管制的加租上限，亦不會撤回條例。早前有議員稱會在立法會提出修訂，下調租管加租上限至10%，惟陳帆指現時的租管建議只可每兩年加租1次及上限為15%，認為已足夠發揮保障租戶的作用。而早前備受爭議的起始租金，陳帆表示目前租管條例已寫得「好辣」，以後政府亦會將租金資訊於網上發放。

政府日前公布劏房租務管制修例工作，將以修例形式引入針對劏房租金的規管，包括保障租客可獲「2+2」、共4年的優先續租權，租金加幅將以15%「封頂」。陳帆表示，政府的初心是為劏房居民提供保障，在過去20多年來，劏房加租幅度曾高達3成3，故現時的租管建議應可發揮保障租戶的作用。亦會繼續聽取不同界別就劏房租管的意見，惟他重申措施要平衡保障住客及保障私有產權，避免令劏房業主退出市場，導致最弱勢的劏房戶流離失所。

陳帆續稱，劏房租管未能訂立起始租金，是因為每間劏房情況不同，需要收集客觀數據，惟現時條例草案在租賃條款和續租安排等已寫得「好辣」，業主幾乎不能「走盞」。而在政府收集不同的劏房數據期間，將會在地區成立支援隊伍，未來會把租金等資訊於網上發放，供市民參考。