梁凱晴聲稱獄中受恐嚇　消息：梁入獄後行為不佳

前觀塘區議員梁凱晴因出席去年六四集會而被控參與未經批准集結，早前認罪並遭判處入獄4個月。她的社交平台專頁昨晚發布梁的獄中信，提及梁入獄第一日就被恐嚇，曾向署方申請轉調單人倉卻未獲批准。消息指，梁入獄後行為不佳，近日更在探訪期間將署方職員及在囚人士資料向外界洩露；署方經調查後，認為梁因涉藏有未經批准的物品，將向她採取紀律檢控行動。

消息人士透露，梁凱晴自入獄以來，行為表現並不良好，既不滿獄內衣食住行的安排，亦經常透過探訪者在社交平台作出指控。

消息續指，近期她因與其他犯人不和，提出要求單獨囚禁，但調查後，並無實際證據支持有關不和説法，所以拒絕她轉倉的申請。直至近日梁凱晴會見訪客期間，發現梁藏有一張紙張，寫有職員及其他犯人資料，懷疑以此向探訪者透露資料作不法用途，因此對她作出紀律調查。

懲教署回覆梁凱晴要求轉倉事件時指，署方不會就個別事件作出評論。任何在囚人士如作出違紀行為，院所管方會按現行機制，採取紀律檢控及作出適當懲處，絕不姑息。

此外，任何在囚人士可按其個人情況，向院方管方提出申請與其他在囚人士中止交往。管方會根據其理據進行調查，然後作出適當安排。