本學年3,490名DSE生獲資助內地升學　涉及逾4400萬元

教育局自2014年起推出內地大學升學資助計劃，合資格學生可獲資助就讀內地大學。根據教育局提交立法會教育事務委員會文件，截至2月底，2020/21學年有3,490名學生參加計劃，較2019/20學年增約8%，當中經入息審查獲全額或半額資助的學生分別有2,077名及710名，涉及4,085萬港元資助額，而經免入息審查資助有703名，資助額約393萬港元，整體平均每名學生可獲約1.3萬港元資助額。

內地大學升學資助計劃下，每名通過入息審查的學生可獲每年1.5萬及7,500港元的全額或半額資助。該計劃於2017/18學年起新增「免入息審查資助」，合資格人士每學年可獲5,000港元資助。內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的校長推薦計劃自2012學年推行，內地大學可根據文憑試成績招收香港學生，根據教育局文件，2020/21年度獲取錄學生總數為2,026名，較2019/20學年增約14%。

教育局指，目前透過推薦計劃獲取錄的學生在申請免入息審查資助方面，仍須達到一般入學要求，即4個核心科目分數總和為10分或以上，而每科分數不低於「2」。局方提到近日有意見促請檢視現行免入息審查資助的申請資格，讓透過推薦計劃獲取錄但未達一般入學要求的學生亦可受惠，肯定他們的非學術成就。局方經檢視後認為上述學生的申請資格可作修訂。

根據國家教育部的資料，2020/21學年有655名香港學生經推薦計劃獲推薦，教育局預計約有35%獲取錄的學生最終接受學額。據局方了解，部分經推薦計劃獲取錄的學生或已達一般入學要求，符合現行免入息審查資助的申請資格，預計因擬議修訂而引起的額外個案數量不多，對財政影響有限，局方可用現有資源應付。