優化一筆過撥款檢討報告明向立法會匯報　工會斥如「交白卷」

整筆撥款制度推行近20年，一直受到前線員工的詬病，而政府早前公布優化整筆撥款津助制度檢討，並於明天(12日)向立法會福利事務委員會匯報報告。有工會今日(11日)召開記者會，批評經過4年檢討，但仍然原地踏步，30項建議部分更只是「炒冷飯」，前線員工期望落空，肥上瘦下問題持續。

社會福利機構員工會批評，在檢討報告第8章列出的30項建議中，部分其實已經現存於本身的制度中，形容是「冷飯都炒唔熟」，包括建議20及22項，社福機構披露周年財政報告及最高3層人員薪酬，社福機構現時只要受資助超過1,000萬或整筆撥款佔開支的一半以上便需要披露最高3層人員薪酬，因此檢討建議只是將現時對社福機構的要求搬字過紙。

工會續轟，檢討報告建議繼續維持中位數撥款，讓社福機構可以用「彈性」聘請人手，但社福機構的「彈性」，實際是剝削員工的薪酬待遇，以前線護理員為例，機構「彈性」自訂薪酬表，以致薪級點被大幅修改，亦無須公開薪酬表，同一職位也沒有「統一名稱」，而求職者因而無法比較不同機構的待遇，以致新人難以入行，亦做成人員流失。

工會又斥，檢討報告僅「鼓勵」社福機構善用儲備，但未有降低機構儲備水平的上限，而機構成為「守財奴」，社署卻未有降低儲備水平的上限，積極推動機構改善員工薪酬待遇，善用公帑。工會指出，早於2018至2019年度，已有31間社福機構須將超額儲備歸還政府，金額高達3,375萬港元，至2020至2021年度，165間社福機構的總儲備更進一步漲至44.7億港元，儲備約佔資助額的20%。

工會形容檢討報告令前線感到氣憤及氣餒，前線員工抱有期望的薪酬制度改善及機構財政透明度增加，一改以往社福機構「肥上瘦下」的困境，誰知最後「得個吉」，而前線員工實在無法再等10年留待下一次的檢討，並指經歷4年的改革，得出的結果是「機構大勝，前線慘情」，猶如「交白卷」。