政Whats噏：羅致光被轟思維離地　自嘲「N流」泳手

因疫情延遲舉行嘅東京奧運即將開幕，勞工及福利局局長羅致光今(11日)喺網誌發文提及佢對歷屆奧運最感難忘嘅片段，而佢作為游渡海泳嘅常客，更話自己有時都會「自稱曾係一位運動員」，或者係「N流」嘅泳手喎。之不過，相信佢唔單止游水方面係「N流」，喺施政工作上亦係如是，如果唔係又點會成日畀議員批評思維離地啊！

東京奧運就快舉行，羅致光喺網誌話喺幾日前，特首已為參加奧運嘅中國香港代表團進行授旗儀式，大隊會喺幾天後啟程前往東京。佢話對於喜歡及支持運動發展嘅人嚟講，奧運總係令人充滿期待同感到興奮，仲話每屆奧運都帶嚟唔少深刻記憶。對佢嚟講，最深印象都係1972年奪得7面游泳金牌嘅史畢茲(Mark Spitz)，仲話之後重複睇咗好多次有關佢水中泳技嘅影片，從中「偷師」，仲有喺1984年洛杉磯奧運，郎平帶領中國女排奪金，及2004年喺上海機場睇到劉翔喺雅典奧運中百一欄決賽中奪金等難忘片段。

講起運動，佢不禁想起中學時嘅回憶，話嗰陣參與最多嘅運動就係游泳、體操、羽毛球、獨木舟等等，有時更會參加籃球、排球、足球同田徑比賽，每項運動都為佢帶嚟唔少重要回憶。佢仲話一生人第一次搭飛機，就係去雅加達參加四角大學運動會。佢話時至今天，有時都會「自稱自己曾經係一位運動員」，或者係「N流」泳手。

睇返資料，羅喺2017年首次參加咗一年一度嘅維港渡海泳，當時其網誌更話佢係首位完成維港渡海泳嘅局長，翌年佢仲拉埋兩名女將，包括環境局政治助理區詠芷同埋商務及經濟發展局政治助理馮海容一齊落水。

睇嚟羅致光今次都係藉東京奧運自我發揮，數下過去參加過咩運動項目。雖然佢自言自己只係「N流」泳手，但以佢平時處理民生政策被批為官避事，有時言論更加離地得離譜，被議員怒轟佢不食人間煙火，離地到好似身處喺冥王星，如果佢自稱為「出色嘅太空人」應該冇人有異議。