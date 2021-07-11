載未成年少女上山談心遇劫　男子墮美人計遭強迫轉帳55萬

警方瓦解利用「美人計」搶劫的不法集團。事發於本月3日深夜11時許，一名男子在網上交友平台認識一名未滿18歲的少女，之後他駕駛私家車接載該少女至清水灣道一處僻靜的山邊談心，詎料黃雀在后，一輛客貨車尾隨而至，跳出數名惡煞以硬物打破私家車車窗，並將男子扯出車外拳打腳踢，更強迫他交出手機及網上理財密碼，再以網上轉帳方式，將55萬港元轉至賊人的戶口。賊人得手後駕乘客貨車離去，受害人報警求助。

將軍澳警區重案組主管歐陽煒珊督察表示，警方經深入調查後，成功鎖定疑犯身份，遂於上周三(7日)起展開拘捕行動，至今於全港各區拘捕1男3女(18至48歲)，他們分別任職學生、司機及家庭主婦等。警方亦在其中一名被捕人士的身上及其寓所內，搜獲約3.6公斤懷疑大麻花，市值約82萬港元。4人分別涉嫌「行劫」、「洗黑錢」及「販毒」被捕，部分人已被落案起訴，亦有人獲准保釋候查。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

歐陽煒珊續指，被捕的3名女子中，有人為集團的骨幹成員，負責策劃、找同黨協助行劫等。將軍澳警區助理指揮官（刑事）陳彥宓警司則稱，應邀的未成年少女仍然在逃。