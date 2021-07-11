政府分階段禁餐廳供即棄膠餐具　黃錦星：目標全禁售發泡膠餐具

政府提出分階段規管餐飲處所向堂食與外賣客人提供即棄發泡膠與其他塑膠餐具，又全面禁止發泡膠餐具銷售，料最快在2025年起推行。環境局局長黃錦星今(11日)指，現時目標是希望達致「清零」，可與其他經濟體睇齊，同時會參考其他地區來設計罰則。他明白使用即棄餐具是無可避免，故現時的討論是循序漸進，如堂食便盡量避免，而外賣如有足夠替代品，亦應採用，強調「不是不讓消費者使用，是應用則用」。

為了減輕推填區的負擔，政府在上周五(9日)推出為期兩個月的「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢，建議全面禁止發泡膠餐具在本地銷售，並分階段禁止餐廳向顧客提供即棄發泡膠與其他即棄膠餐具。黃錦星在出席活動後指，現時即棄塑膠餐具在佔本地廢膠棄置量第2，是繼膠袋之後，認為有必要改善。他指現時不同經濟體視乎其狀況，正逐步減少使用即棄膠餐具，在有足夠的替代品下，達致「清零」目標。對於有環保團體表示2025年才首階段實施是太慢，黃錦星指，明白各方對時間表有不同看法，正加緊時間表，並把公眾諮詢設為2個月，他表示假如草案在今年完成諮詢，在明年提交立法會審議，並料有1.5年適應期，故有2025年的假設，但他指實際情況要視乎業界、市民大眾在公眾諮詢的反應，認為時間上是有靈活性。

黃錦星又指，現時已有不少餐廳為「先行者」，主動停用即棄塑膠餐具，其使用替代品，但他指情況並不理想，因不是公平競爭，認為立法有助令行業有更健康的發展。他指政府會參考內地、台灣等地區的相關法例，再設計具體細節與罪則，並會持開放態度。對於坊間現有不少聲稱環保替代品，政府會否監管。黃錦星指現有一些可降解塑膠物料，歐盟亦不建議使用，認為公眾諮詢時亦會討論。

根據環保署的資料，在2019年本港每日平均棄置160公噸的塑膠餐具與40公噸的發泡膠餐具，估整體2,320公噸廢膠棄置量約1成。