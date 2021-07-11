區議員離職潮持續　南區黃大仙僅剩4區議員

消息指政府月內將安排區議員宣誓並傳出「加辣方案」，不符合宣誓資格者將被追討過往薪津，料每人涉約100萬港元。消息甫傳出，至昨日至少有逾171名區議員宣布離職。不過區議員離職潮未停止，其中中西區區議員任嘉兒今(11日)發文指明天(12日)將離任，屯門區議員黃丹晴同日亦在社交專頁透露，已解僱辦事處所有職員，但未宣布是否離職。至於部分區議會運作相信亦受影響，其中南區及黃大仙區議會只剩4位區議員未請辭。

任嘉兒在貼文表示，宣布明天離任中西區區議會民選議員，並感謝兩年任期中為她提供協助的人，指「極夜終會過去」。至於黃丹晴則表示，自5年前開始服務地區，每年生日都會在山景邨度過。他又說由於已經解僱辦事處所有職員，故社區事務會由義工支援，同時因人手嚴重不足，需要調整辦事處開放時間。

另外，昨晚(10日)再有3名區議員宣布辭職，包括葵青區梁永權，荃灣區陳劍琴及觀塘區鄧威文，陳與鄧的離職申請將於明天生效。就各區議會民主派區議員比例而言，南區區議會議席為17個，泛民主派原本佔15席，惟現時只剩下該區區議會副主席司馬文及因民主派初選案被控涉違國安法、獲准保釋的彭卓棋仍未請辭，連同兩名建制派區議員，南區只剩4名區議員；黃大仙區議會25個議席中，則只剩4名報稱無黨籍或民主派的區議員未請辭。