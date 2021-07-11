外交部駐港公署嚴厲譴責媒體自由聯盟　斥對香港事務粗暴干涉

壹傳媒旗下的《蘋果日報》及多名高層涉違《港區國安法》，早前相繼被捕及遭檢控，《蘋果日報》亦於上月24日停刊，包括美國、英國、加拿大、日本、澳洲在內共21國組成的媒體自由聯盟日前發布聯合聲明，聲援香港蘋果日報。外交部駐港公署發言人今日(11日)表示，聯盟對香港事務和中國內政的粗暴干涉，是對特區法治和司法獨立的公然踐踏，對此予以嚴厲譴責，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，《蘋果日報》是長期披着媒體外衣，從事禍國亂港違法行為，嚴重背離了新聞職業操守，亦嚴重破壞香港媒體生態，而該報有關負責人涉嫌勾結外部勢力危害國家安全，被特區警方依法採取行動是咎由自取。這是法治精神的真正體現，是維護香港法治的正當之舉，是廣大香港民眾的共同心聲，與新聞和言論自由扯不上任何關係。

發言人續指，「媒體自由聯盟」的部分成員，企圖藉此向特區執法與司法機關施壓，嚴重褻瀆了法治精神，嚴重違背了媒體良知，再次暴露了險惡用心，又強調新聞自由不是從事違法犯罪活動的擋箭牌，不是外部勢力插手香港事務的遮羞布。