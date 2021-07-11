公屋戶入伙開支大　2至5人家庭不吃不喝8個月才能應付

香港一屋難求，基層住戶只能經公屋編配輪候上樓。有關注團體為了解新入伙住戶的經濟情況及相關支援服務，於今年5月至6月進行問卷調查，收集逾200份問卷，發現入伙公屋開支龐大，其中約77%受訪者搬遷費，裝修費等開支高達10萬港元。若以家庭人數平均搬遷開支對比家庭月入，2至5人家庭平均開支高達平均月入8至10倍，即家庭需不吃不喝約8個月才能繳付相關開支。團體又建議為新入伙提供搬遷津貼。

監察公共屋邨福利規劃聯盟訪問來自17條公共屋邨的新入伙住戶，發現有約77%受訪者的開支超過10萬港元，其中近30%受訪者承認開支更超過20萬港元，當中開支包括搬遷費、裝修費及購買傢俱與電器等，為家庭帶來極大經濟負擔。調查又發現，為應付上述開支，67%受訪者向親友借貸，近40%人動用儲蓄，反映大部分受訪者缺乏足夠金錢應付搬遷開支。

調查同時發現，即使辦理入伙手續後，58%受訪者需要1至3個月才能正式遷入公屋，在正式遷入公屋前，83%受訪者需要同時繳付公屋及原本居所的租金。其中受訪者黃女士表示於2011年開始輪候公屋，至上年終獲派港島東區公屋，但因裝修、搬屋及轉校需時，其家庭需要同時繳付舊居及公屋租金達3個月，故希望公屋能延長免租期。

另外，調查結果亦顯示接近70%受訪者表認爲提供搬遷津貼最能有效協助居民入伙公屋。聯盟建議提供搬遷津貼予新入伙公屋而沒有申請綜援的基層家庭，而有關津貼金額可參考綜援計劃下入住公共屋邨的搬遷津貼，一人住戶金額為10,270港元，2至3人住戶金額為16,940港元，4至5人住戶為23,250港元及6人及以上住戶為30,600港元。