多位新聞學者表明不會自我噤聲　惟公開學生作品須加倍小心

香港大學、香港中文大學、香港浸會大學日前聯合舉辦座談會，討論立法管制假新聞的議題，以及教學上處理具爭議性議題的方式，多位新聞界及法律界學者及專家出席。據《泰晤士高等教育》報道，會上多位學者表示，就新聞自由及「假新聞」議題上，有責任公開發聲，也不會因而調整教學内容。不過，有學者表示，日後若出版或公開學生的作品，會更加小心。

《泰晤士高等教育》報道指，中大新聞傳播學榮休教授陳韜文在會上用英文發言，表達對政府擬立法管制假新聞的憂慮，「假新聞可被視為『不利的新聞』，是一個『很好的藉口』去打壓異見或政治運動。目前香港新聞自由岌岌可危，我們當然不希望有新法例進一步破壞它。」

此外，就學者在具爭議性議題上如何自處、應否繼續公開發聲及討論，中大新聞及傳播學院副教授陳志敏表示，香港學者有公開發聲的責任，「大學的意義在於追求學問及教育下一代，我們有必要向社會作出貢獻，而這與我們在特定事件上的立場無關」。會上，其他學者都表示，他們不會調整教學，就算是「假新聞」的議題也不會。

港大新聞及傳媒研究中心副教授鍛治本正人表明教學上會「一如以往」，不過「如果需要出版學生的作品，或發給外界媒體，我會比以前更加小心」，以保護學生及匿名的消息來源。

浸大傳理學院副院長(研究及拓展) Cherian George亦強調學者就不同議題發聲的重要性：「賦予在位者權利去定奪學問的好壞，是一件壞事。」(“it’s a bad idea to give the powerful the right to decide what is ‘good’ or ‘bad’ knowledge”.)