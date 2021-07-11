逾半受訪基層無錢帶子女看牙醫　團體促設兒童牙齒醫療券

孩童愛吃糖果容易蛀牙，惟本港的牙科保健服務未能涵蓋不足6歲的兒童，有基層家長更因無力負擔醫療費，寧待子女上小學才看牙醫。有團體早前訪問124個育有6歲以下子女的基層家庭，發現81.5%受訪家長指子女曾有牙患，但有逾半指沒有錢帶子女看牙醫。團體認為，確保兒童健康成長是社會共識，倡當局設立兒童牙齒醫療券，資助低收入家庭幼童定期接受牙科護理服務。

社區組織協會去年11月至今年5月期間，訪問124個育有6歲以下子女的家庭，發現81.5%受訪家長指子女曾有牙患，超過60%的5歲兒童曾至少有4隻蛀牙；僅18.5%受訪者指子女沒有任何牙齒問題。另外，有75%受訪者表示子女有需要檢查口腔，但實際上甚少帶子女看牙醫，逾半表示原因是經濟壓力，亦有家長打算待子女就讀小學，才透過免費牙科保健服務看牙醫。

協會指出，若有貧窮幼童因家貧，以及政府醫療衞生政策的缺失，而未能適時獲得牙科治療，導致身心承受不必要的痛楚，甚至缺乏健康牙齒成長和生活，打擊個人自尊自信，實在是香港之恥，促當局設立兒童牙齒醫療券，加強公營牙科服務，並把學童牙科保健服務的受惠對象，擴闊至幼稚園學童及中學學童。